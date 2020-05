Fase 2: Patuanelli, 'misure accompagnamento per sostenere imprese sottocapitalizzate'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "La sottocapitalizzazione delle nostre imprese è una delle fragilità del nostro sistema produttivo che limita anche fortemente l'accesso alle liquidità. E' un problema storico. Gli interventi per la fascia da 5 a 50 mln di euro di fatturato sono misure di accompagnamento alla ricapitalizzazione. Sono molto importanti in questo momento in cui c'è un potenziale accumulo di perdite. Questo è l'unico spirito in cui avviene questo intervento". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.