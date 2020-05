Fase 2: Patuanelli, 'norme a sostegno di 11 mila start up'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Nel dl Rilancio ci sono anche altre norme che riguardano le 11 mila start up che già avevano difficoltà a stare sul mercato e che potevano essere spazzate via dal coronavirus e per questo abbiamo fatto un pezzo del provvedimento che riguarda proprio loro per sostenere la loro attività e per stare vicino al mondo che può essere quello dell'impresa del futuro". Ad affermarlo, al termine del Cdm, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Abbiamo fatto delle norme anche per il trasferimento tecnologico in collaborazione con Enea", aggiunge ancora il ministro.