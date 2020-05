Fase 2: Patuanelli, '600 mln destinati ad abbassamento bollette'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "600 milioni di euro sono destinati all'abbassamento delle bollette per portarle in linea con quanto effettivamente si è consumato. In molti casi per attività completamente chiuse si è consumato zero e non potevamo consentire che la bolletta arrivasse con dei costi fissi per quelle imprese che sono chiuse". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il dl rilancio.