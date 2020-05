Fase 2: ipotesi stop autocertificazione, solo per spostarsi in altra Regione (2)

(Adnkronos) - Per spostarsi da una Regione all'altra, dunque, resterà valido l'uso dell'autocertificazione. Perché i confini regionali, questa è una delle poche certezze, non riapriranno a partire da lunedì prossimo. Il governo studia un meccanismo per consentire -più avanti, probabilmente solo a partire dal mese di giugno- gli spostamenti tra Regioni limitrofe ma solo se accomunate dallo stesso grado di rischio contagio, che naturalmente dovrà essere basso per consentire movimenti da una Regione all'altra.