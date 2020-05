Fase 2: bozza, permessi di 6 mesi, no scudo per caporali** (2)

(Adnkronos) - Una volta entrato in vigore il decreto "sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore" che abbiano "presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale"; "per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale". Mentre non sono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro condannati, anche per via non definitiva, per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale"; "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale", dunque nessuno scudo per i cosiddetti 'caporali'. Come anticipato dall'Adnkronos, nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare le sanzioni amministrative "sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale", si legge nel testo.