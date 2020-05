Sicilia: rettore UniPa a Regione, 'ingiustificabili ritardi nomina governance Policlinico' (2)

(Adnkronos) - "Allo stato attuale, con l’emanazione del DPCM del 26 aprile 2020 e l’avvio della c.d. “Fase 2”, la gestione dell’emergenza sanitaria, certamente non conclusa, si accompagna alla necessità di riavviare le prestazioni assistenziali “ordinarie” la cui erogazione è stata sospesa e/o rallentata per far fronte alla pandemia, ciò che a maggior ragione richiede un assetto stabile e completo degli organi di governo aziendali - dice il rettore di Palermo - Il quadro di riferimento sopra descritto rende assolutamente ingiustificabile la scelta dell’Amministrazione Regionale di non procedere alla nomina del Direttore Generale dell’AOUP, nonostante il raggiungimento dell’intesa, prevista dalla normativa vigente e dal Protocollo d’Intesa stipulato tra Regione e Università il 4 febbraio 2020, sul nominativo di Gaetano Sirna, proposto dalla Regione in data 28 febbraio 2020 e condiviso dall’Università di Palermo il 3 marzo 2020".

"Dispiace peraltro che alle ripetute note inviate in tal senso da questa Amministrazione, l’ultima in data 24 marzo, sia corrisposto un assordante silenzio da parte dell’Assessorato, segno evidente della mancanza di rispetto istituzionale - aggiunge Micari -L’accorata necessità di scongiurare la paralisi dell’Azienda è stata più volte manifestata anche dalle Organizzazioni Sindacali, anch’esse private dell’interlocutore istituzionale a causa della prolungata ed ingiustificabile inerzia dell’Amministrazione Regionale, e alle quali questo Ateneo, suo malgrado, non ha potuto fornire alcuna soluzione alternativa non annoverando tra le attribuzioni proprie poteri sostitutivi in materia".