Puglia: Salvini, 'su agricoltura disastri Giunta Emiliano'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il Tar annulla le graduatorie della Regione Puglia per i fondi all’agricoltura. I disastri della giunta Emiliano ricadono su imprese e famiglie già danneggiate dall’emergenza Covid-19: bloccate centinaia di milioni di euro, mentre tutto tace a proposito dei 300 milioni per i reimpianti degli oliveti colpiti da Xylella. Erano un’eredità del bravo ministro Centinaio, ma ora non si hanno più notizie. La Puglia merita di più e di meglio”. Lo sottolinea il segretario della Lega Matteo Salvini.