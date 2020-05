Mafia: arresti Palermo, ordinanza 'già Buscetta definì i Galatolo famiglia molto pericolosa'

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "La caratura delinquenziale della famiglia mafiosa dei Galatolo e dei Fontana all’interno del quartiere dell'Acquasanta, in senso ampio e moderno, risulta già – addirittura – dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta, che la indica come una fra le più antiche e pericolose di Cosa Nostra, Gaspare Mutolo, Francesco Onorato, Giovan Battista Ferrante, da ultimo, dello stesso appartenente alla famiglia Vito Galatolo". E' quanto scrive il gip di Palermo nell'ordinanza di misura cautelare che oggi ha portato in carcere 91 persone, tra cui gli eredi del clan Galatolo e Fontnaa dell'Acquasanta di Palermo.

"Intorno a Stefano Fontana ed ai figli, Gaetano, Giovanni, Angelo e Rita, ruotano le principali azioni giudiziarie degli ultimi trent’anni relative a fatti eclatanti di mafia e alla gestione criminale della borgata marinara dell’“Acquasanta”, dice il gip Piergiorio Morosini.

"Fra le azioni di Stefano Fontana e dei figli si segnalano: il controllo sull’affare delle slot machines; una presenza soffocante sulle aziende operanti in sub-appalto all’interno dei cantieri navali", spiega il gip nella misura. "In questa analisi generale del contesto familiare e territoriale in cui sono maturati i fatti in contestazione, è opportuno anche ricordare che da sempre i Fontana hanno costituito una famiglia mafiosa a stretta base parentale. A tal fine, è sufficiente ricordare, come rinvenibile dalla lettura degli atti giudiziari, che in molte imprese mafiose i soci erano tutti parenti Fontana e Galatolo".