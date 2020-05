Coronavirus: gip Palermo, 'aiuti Stato potrebbero essere tardivi per aziende già in crisi' (2)

(Adnkronos) - "Dunque, dei ritardi del soccorso o delle difficoltà tecniche di avvalersi del sostegno dello Stato per tanti piccoli operatori economici, potrebbe approfittarne l’associazione mafiosa, in grado di assicurare interventi rapidi e concreti suscettibili, poi, di tradursi in forme di riciclaggio o reimpiego di capitali illeciti per l’appropriazione delle attività in crisi ancorché con lo schermo di intestazioni fittizie - dice ancora il gip di Palermo Morosini - In altri termini, la crisi economico-sociale determinata dal blocco forzato delle attività propone alla organizzazione criminale, fortemente radicata in certe aree della città, una occasione unica per riconquistare quello spazio di manovra sul territorio che in parte è stato ridimensionato da decenni di intensa attività di contrasto da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, anche nei quartieri dell’Acquasanta e dell’Arenella, come si evince dai procedimenti cosiddetti 'Addio Pizzo' e 'Apocalisse', vanificandone l’effetto di tutela dell’ordine pubblico economico e sociale".