Fase 2: preconsiglio su dl rilancio slitta domattina alle 11

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - E' ancora in corso, dopo una breve pausa, la riunione fiume tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. Intanto il preconsiglio, inizialmente previsto per oggi alle 17, è slittato a domani mattina alle 11. Si punta a chiudere, l'obiettivo è portare il decreto in Cdm domani nel tardo pomeriggio.