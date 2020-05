Fase 2: bozza dl rilancio, fino a 15 mld garanzie Stato su nuove emissioni banche**

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La bozza del dl Rilancio prevede garanzie statali fino a 15 miliardi di euro per le nuove emissioni bancarie "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato", per "evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria". E' quanto ha deciso il Governo nel caso si verifichino problemi di liquidità nel contesto della crisi finanziaria. Il ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle nuove emissioni di debito "nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge" e solo "dopo la positiva decisione della Commissione europea".