Fase 2: Papatheu, 'serve App Immuni da governo Conte e burocrazia'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Mentre il mondo attende un vaccino contro il Covid19, il governo Conte si dimostra incapace di fermare la pandemia della burocrazia, che rischia di fare molte più vittime del Coronavirus: troppe leggi, troppi enti, procedimenti lenti e complicati. Non è accettabile che lavoratori, famiglie e imprese debbano morire di burocrazia. La vera App da attivare in fretta per gli italiani è quella 'Immuni dal governo Conte e dalla burocrazia', per salvarci da dilettanti, burocrati e banche che chiedono 19 certificazioni per un prestito di meno di 25 mila euro". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu.