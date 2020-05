Cinema: pentito Mutolo, 'Lo Cascio bravissimo nel ruolo di Contorno, meritato il David' (2)

(Adnkronos) - "Ad esempio la scena nella villa di Bontade - spiega - in realtà non c'era Riina. Lo raccontati io quell'episodio a Falcone. C'erano quelli che facevano parte della corrente 'moderata' di Cosa nostra". Non solo: Dice anche "che i figli di Buscetta non erano drogati, come si vede nel film, è un falso". E anche la frase attribuita a Buscetta che vuole andarsi a prendere un gelato a Mondello "è mia". "La dissi io al Procuratore Gioacchino Natoli che mi chiese cosa mi sarebbe piaciuto fare come prima cosa. Non la disse Buscetta", spiega. "Però nel complesso un gran bel film" che "merita il David".