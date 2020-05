Cinema: pentito Mutolo, 'Lo Cascio bravissimo nel ruolo di Contorno, meritato il David'

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "L'attore Luigi Lo Cascio ha strameritato il premio come miglior attore non protagonista nel film 'Il Traditore' di Bellocchio. Io ho conosciuto molto bene Totutccio Contorno ed era esattamente così come è stato interpretato dall'attore palermitano. Quindi premio David di Donatello davvero meritato". E' quanto dice all'Adnkronos il pentito di mafia Gaspare Mutolo, commentando il David di Donatello vinto ieri sera da Luigi Lo Casciolo nel ruolo di Contorno. "Ho visto il film nell'anteprima - racconta il collaboratore che vive in una località segreta - e ho subito colto la bravura di Lo Cascio. Contorno aveva proprio quei modi di fare. Ricordo al maxiprocesso. Aveva quegli scatti, esattamente come Lo Cascio. Bravo".

E poi si complimenta anche con Pierfrancesco Favino, premio come miglior attore protagonista, che nel film 'Il Traditore' interpreta proprio Tommaso Buscetta, il primo pentito di mafia. "Io lo conoscevo molto bene a Buscetta - racconta Mutolo - resterà nella storia. Ha aperto uno squarcio nella storia di Cosa nostra". Anche se , secondo lui, nel film ci sono "tre cose che non sono andate così in realtà", dice.