Coronavirus: Lagarde, 'Mes strumento straordinario per assistere chi avrà bisogno'

Roma, 8mag. (Adnkronos) - "Grandi progressi sono stati compiuti oggi dall'Eurogruppo per preparare la strada dell'Europa verso la ripresa. Il Mes è uno strumento unico e straordinario per fornire un'assistenza importante a tutti gli Stati membri dell'area euro che ne avranno bisogno". Così in un tweet il presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione dell'Eurogruppo.