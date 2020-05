Fase2: appello Di Maio a forze politiche, si lavori insieme, paese attende risposte /Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Quanto agli equilibri di governo, "governare non è mai facile - risponde a chi gli chiede se si sia trovato più in sintonia con Salvini o preferisca Zingaretti e Renzi - richiede grande senso di responsabilità. Il punto non è con chi ma per cosa si governa, con quali obiettivi. A mio avviso lo scopo deve essere tutelare i cittadini”.

Sul dl aprile, assicura, si punta a vararlo "il prima possibile - l'impegno di Di Maio -. Le posso dire che stiamo facendo una corsa contro il tempo, tutti i ministeri interessati stanno dando il massimo. Stiamo lavorando notte e giorno perché all’emergenza non aspetta e perché servono risposte subito. In questo decreto ci saranno interventi molto importanti per famiglie, lavoratori e imprenditori".

"Le posso dire anche - prosegue il ministro degli Esteri - che stiamo già definendo il prossimo provvedimento economico che dovrà puntare sugli investimenti e sull’export. Ma una cosa deve essere chiara a tutti. Noi stiamo facendo le leggi, ma c’è troppa burocrazia. Tra la legge e il cittadini ci sono di mezzo enti e impedimenti inutili. Sfruttiamo questa situazione straordinaria per snellire il tutto. Una legge una volta approvata deve subito poter essere applicata, senza rallentamenti”.