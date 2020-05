Coronavirus: Palazzo Lombardia illuminato di rosso per Cri, Fontana 'grazie'

Torna Maurzio Crozza nei panni di Franco Locatelli: dati sparati

Milano, 8 mag. (askanews) - Maurizio Crozza anticipa l attesissimo ritorno di "Fratelli Di Crozza" - in prima serata e in diretta da venerdì 15 maggio alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay - con il nuovo personaggio di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di sanità. Al centro delle sei nuove puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale ...