Fase 2: Sala, 'più vigili sui Navigli, ma non giochiamo a guardia e ladri'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Io mi prendo le mie responsabilità, stasera ci metto più vigili, ma non è un guardia e ladri, non è un gioco, non possiamo permettercelo in una città da 1,4 milioni di abitanti e 1.700 chilometri di strade. Per cui usiamo la testa tutti, anche perché senza testa c'è l'1% dei milanesi e non permetterò che l'1% metta in difficoltà il 99%. Vediamo domani mattina come è la situazione". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook, commenta la folla che ieri, nonostante l'emergenza coronavirus ha riempito la zona dei Navigli all'ora dell'aperitivo.