Fase 2: tribunale Milano, 'forti accumuli, pesa anche incendio'

Video Il 7 maggio 1989 "the shot": una delle più grandi prodezze di Michael Jordan

Il 7 maggio, del 1989, è una data iconica per tutti i fan di Michael Jordan. Semplicemente il giorno identificato con "the shot", il tiro. Probabilmente il tiro più bello scoccato in carriera dal numero 23 dei Chicago Bulls. Andava in scena la quinta e decisiva partita del primo turno dei play off della East Conference. Mancano appena 3" alla fine e i Cavs sono in vantaggio 100-99 e c'è una ...