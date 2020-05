Fase 2: terminato incontro governo con Abi e Ania

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa da pochi minuti la riunione tra Governo, Abi e Ania, l'ultima della girandola di appuntamenti che l'esecutivo aveva in programma oggi sui provvedimenti allo studio per fronteggiare l'emergenza Covid-19. A quest'ultima conference call non ha partecipato il premier Giuseppe Conte, impegnato nel vertice Ue-Balcani occidentali, ma erano presenti per il governo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la responsabile del Lavoro Nunzia Catalfo.