Fase 2: Rotta, 'ora rimborsi ai risparmiatori banche venete'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Potrebbe essere finalmente a portata di mano la restituzione dei soldi ai risparmiatori truffati dalle banche venete, soprattutto adesso che stanno vivendo una delle crisi economiche più tremende.” Così la vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera, Alessia Rotta, che ha presentato tre emendamenti al decreto Liquidità “al fine di favorire una immediata soluzione del problema”.

“Da troppi anni i risparmiatori veneti aspettano il loro denaro – ha aggiunto Rotta – è ora si superare le divergenze che hanno impedito agli organi preposti di accertare i requisiti per assegnare i rimborsi. Con gli emendamenti presentati il governo può adesso mettere la parola “fine” su questa annosa controversia, perchè mai come ora per questi risparmiatori, tra cui molti pensionati e piccoli imprenditori, c'è bisogno di liquidità per far fronte ad una emergenza economica senza precedenti".

"Credo che sia giunto davvero il momento – ha concluso l'esponente del Pd - di superare quelle incomprensioni al fine di accertare i requisiti per l'erogazione. La soluzione è possibile e mi auguro che Agenzie delle Entrate, Consap e Governo vogliano finalmente rimuovere tutti gli ostacoli che finora hanno impedito l'applicazione del decreto banche”.