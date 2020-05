Fase 2: Pezzopane (Pd), 'stop a lavoro nero per badanti'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Le assistenti domestiche ossia le badanti sono una componente molto importante per le nostre famiglie perché sono loro che si prendono cura dei nostri nonni, genitori e in generale delle persone anziane. Sono quelle che durante questa pandemia hanno rischiato di più spesso dovendo continuare a lavorare e a spostarsi, poiché gli anziani a volte anche disabili non possono essere lasciati soli". Lo dichiara la deputata del Pd, Stefania Pezzopane.

"Per questo chiediamo che non solo vengano dati alle badanti tutti gli aiuti economici necessari per poter sopravvivere e maggiori tutele ma anche e soprattutto che vengano regolarizzate, poiché spesso sono pagate in nero. O perché in questo momento, non essendo regolarizzate, non hanno potuto lavorare e hanno dovuto abbandonare tanti anziani. La loro regolarizzazione è importante sia per i diritti e le tutele di chi lavora, che per gli assistiti che ora sono solo e disorientati e ricadono nelle cure della famiglia che spesso non è in grado ed in condizioni di farsi carico. Una comunità disumana che abbandona chi ci ha dato vita e sicurezze sociali”.