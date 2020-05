Fase 2: Nannicini (Pd), 'regolarizzazione senza se e senza ma'

Royal family

Meghan Markle legge una storia al figlio Archie che compie un anno. Il video di compleanno fatto da Harry

Compie un anno il figlio dei Sussex, il piccolo Archie. Così Meghan Markle legge una storia al figlio per il compleanno e il principe Harry fa il video. Per approfondire leggi anche: Harry e Meghan, arriva il loro libro La duchessa di Sussex legge una storia di 'Duck! Rabbit!', uno dei libri preferiti di Archie. Il video è un contributo alla campagna "Save With Stories" di Save The Children, che ...