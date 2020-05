Coronavirus: Glovo, 'distribuite 40mila mascherine e guanti a rider'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Glovo ha distribuito ai suoi rider nei punti nevralgici della città di Milano "oltre 40mila mascherine e guanti in lattice, distribuzione peraltro che prosegue". Lo precisa la piattaforma delle consegne a domicilio a proposito della Relazione del Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri di Milano per il pool 'ambiente, salute, lavoro' della Procura di Milano, che ha rilevato "carenze" sui rischi legati ai rider.

"Questo - dice Glovo - ci ha permesso di fornire i dispositivi in modo rapido e capillare a chi effettivamente ne era sprovvisto, evitando le lungaggini tipiche delle spedizioni dei kit presso i domicili dei rider". Glovo, ad ogni modo, osserva: "Come tante aziende, abbiamo dovuto scontare tempi di attesa più lunghi di quelli previsti, a causa delle difficoltà di rifornimento di questo tipo di materiale. Un aspetto che abbiamo fatto presente tempestivamente sia alle Istituzioni locali, sia a quelle centrali".

Nell’adeguamento del 'Documento valutazione rischi' al nuovo rischio biologico "non sono stati inclusi i rider, poiché la normativa in merito non prevede tale obbligo per i lavoratori occasionali e/o autonomi", afferma la stessa nota, precisando ancora che "dall’inizio dell'emergenza Glovo si è attivata per informare tempestivamente i corrieri sui comportamenti da adottare nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità".