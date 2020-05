Fase 2: D'Uva, 'aggiunte altre 3 corse su Stretto, soluzioni concrete'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Pubblicato decreto che aggiunge altre 3 corse sullo #Stretto, per un totale di 8. Grazie a MIT e Regione. Soluzioni concrete, frutto del lavoro di raccordo istituzionale che continuo a portare avanti senza clamore. La #Fase2 procede in sicurezza, ma non abbassiamo mai la guardia". Lo scrive su twitter il questore della Camera, Francesco D'Uva dei 5 Stelle.