Fase 2: Comune Milano cerca aree private da destinare a parcheggi (2)

(Adnkronos) - "Per questo potrebbe essere necessario ai cittadini ricorrere di più all'uso di veicoli privati. Stiamo lavorando - afferma - affinché sia più facile usare mezzi sostenibili ampliando la rete ciclabile e le Zone 30 ma teniamo anche conto della necessità di usare l'auto soprattutto per chi non vive in città. Riteniamo importante incrementare gli spazi per la sosta in luoghi strategici per l'interscambio con metropolitane, bus, tram, sharing a due ruote o spostamenti a piedi".

Il Comune ha quindi deciso di individuare nuove modalità per ampliare l'offerta di posti auto disponibili. È stata quindi avviata una ricerca di spazi nel territorio urbano a cielo aperto, già pavimentati e già adibiti o da adibire in modo temporaneo alla sosta, come ad esempio gli Scali Ferroviari.

L'amministrazione sta anche lavorando su alcune aree sottoutilizzate per esempio a Crescenzago, Pagano, Vigorelli.