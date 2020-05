Fase 2: Messina, 'per economia governo ha fatto il possibile con debito Italia'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Il governo italiano "ha fatto tutto quello che poteva fare con un debito pubblico come quello italiano". Lo ha detto il consigliere delgato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti, sugli interventi del governo per sostenere l'economia colpita dall'emergenza coronavirus. L'esecutivo "potrebbe lavorare a quealche intervento a fondo perduto, dando soldi alle imprese, e sugli Utp", i crediti 'unlikely to pay', che, "se riportati in bonis potrebbero dare una spinta al Pil del Paese". Gli Utp, ha aggunto Messina, "dovrebbero essere una priorità del governo".