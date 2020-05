Fase 2: in corso riunione su regolarizzazioni**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - E' in corso la riunione tra i ministri Teresa Bellanova, Nunzia Catalfo, Giuseppe Provenzano e Luciana Lamorgese sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari. Sul tavolo numeri e categorie che potrebbero essere interessate dall'intervento. La ministra Bellanova ha stimato 600mila regolarizzazioni, mentre per il Viminale le cifre sarebbero più basse. Italia Viva vorrebbe infatti inserire nella norma non solo i lavoratori agricoli ma anche colf e badanti. Inoltre, l'obiettivo di Iv è quello di stringere i tempi. "Per Bellanova l'obiettivo è inserire il provvedimento nel dl maggio", dicono da Iv.