Giustizia: Cangini, 'non si deve dimettere Bonafede, problema Di Matteo al Csm'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Assistere allo spettacolo di un simbolo della 'purezza' grillina come l’ex pm Nino Di Matteo che salta alla gola del ministro Bonafede accusandolo di prendere ordini dalla mafia non ha prezzo. Tutte appropriate le citazioni: la dea Nemesi, il Nenni del 'puro più puro che ti epura', il dottor Frankenstein... Fosse successo a un ministro berlusconiano, Bonafede ne starebbe invocando a gran voce le dimissioni e con lui tutta la masnada grillina, sia quella politica sia quella giornalistica. È proprio per questo che, nonostante Alfonso Bonafede, bisogna dire con chiarezza che il ministro della Giustizia non si deve dimettere. Non sulla sola base di un’infamante battuta pronunciata in televisione da un magistrato a due anni dai fatti presunti". Lo scrive su Facebook Andrea Cangini, senatore di Forza Italia e portavoce dell'Associazione Voce libera.

"Semmai c’è da chiedersi -aggiunge- se sia tollerabile dal sistema giudiziario e dal senso comune che quel magistrato continui a rappresentare l’intera categoria in seno al Csm...".