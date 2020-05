Coronavirus: Mattarella, 'Bartali testimone valori per rinascita Italia'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Nessun riferimento diretto all'emergenza coronavirus, ma ancora volta è utile richiamare l'esperienza e i testimoni più autorevoli del dopoguerra per trarre le energie e i valori necessari per superare la situazione attuale. Gino Bartali, di cui ricorre il ventesimo anniversario della morte, può essere annoverato tra queste personalità, come ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Il nome di Gino Bartali, campione e leggenda del ciclismo italiano, è iscritto a grandi caratteri -sottolinea il Capo dello Stato- nella storia dello sport nazionale e rappresenta uno dei simboli dell'Italia del dopoguerra. La Repubblica lo ricorda, a vent’anni dalla scomparsa, come un atleta di straordinario valore, ma anche come un testimone di quello spirito di solidarietà, di sacrificio, di dedizione che ha rilanciato il Paese agli occhi del mondo. Le imprese di Bartali al Giro d'Italia, al Tour de France, nelle grandi classiche internazionali, hanno suscitato entusiasmo tra gli italiani e rafforzato le loro speranze anche in momenti molto difficili".

"Il nome di Bartali -evidenzia infine Mattarella- sarà ricordato anche come Giusto tra le Nazioni per il coraggioso e silenzioso impegno nella rete di salvataggio, costruita dall'Arcivescovo e dal Rabbino di Firenze, che consentì a centinaia di cittadini di religione ebraica di sottrarsi alla persecuzione e alla deportazione. La discrezione con cui negli anni ha custodito un'impresa di così grande valore umano rende ancora più onore alla sua memoria".