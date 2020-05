Coronavirus Lombardia, +42 morti in 24 ore

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Sale a 77.528 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +526 rispetto a ieri, quando il totale era di 77.022 (+533 in 24 ore). In calo anche il numero di decessi, +42 in 24 ore, per un totale di 14.321 vittime in tutta la Regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 532 (-13 rispetto a ieri) mentre il totale dei dimessi sale a 52.773 (+417). Quanto ai tamponi effettuati se ne contano in totale 410.857 (+7.155).

Cala il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano. Il totale ammonta a 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città. Ieri se ne erano registrati +249 in più nella provincia e +115 nella sola città meneghina.

Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.453 (+59), a Brescia 13.028 (+29), a Como 3.313 (+20), a Cremona 6.106 (+18), a Lecco 2.344 (+54), a Lodi 3.047 (+30), a Monza 4.823 (+78), a Mantova 3.199 (+5), a Pavia 4.490 (+34). Invariato il numero di contagi a Sondrio 1.181, come ieri. A Varese i positivi al virus sono invece 2.783 (+68).