Coronavirus: Lollobrigida, 'vergognoso e vigliacco Dpcm per bloccare calcio'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Autorevoli rappresentanti della maggioranza, denunciano che sia in preparazione l’ennesimo Dpcm per bloccare in maniera definitiva il calcio, nonostante le Regioni abbiano dato il via libera ad allenamenti e ci sia il parere unanime per la ripartenza di Federcalcio, Lega e Assocalciatori. Sarebbe davvero vergognoso che la cialtroneria di un governo da macchietta arrivasse anche a devastare, con uno strumento improprio come i Dpcm, un mondo che per molte ragioni resta particolarmente significativo in Italia economicamente e sportivamente". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Servono protocolli precisi -aggiunge- per salvaguardare la salute, ma che assicurino la possibilità di garantire un patrimonio sportivo prima che economico, che al momento purtroppo sembra essere considerato irrilevante dal ministero competente e dall'intero governo. Ci vuole coraggio e capacità di assumersi responsabilità in Italia in questo momento. La vigliaccheria porta alla fuga e questa è una strada che non porta nulla di buono”.