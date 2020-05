Coronavirus: Toti, 'ciascuno faccia il suo dovere e insieme ce la faremo'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Domani la stagione dei divieti lascerà il passo alla stagione delle regole e della responsabilità. L’Italia deve ripartire e i cittadini non possono vivere di sussidi, che per altro non arrivano, come qualcuno vorrebbe, trasformando il reddito di cittadinanza, già fallito, in un’elemosina Covid. I liguri, con orgoglio, vogliono vivere del loro lavoro. In sicurezza". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Il governo -aggiunge- sa benissimo che la maggioranza delle ordinanze regionali non solo sono perfettamente legittime, ma sono indispensabili per eliminare ingiustizie sui territori e limitare qualche pasticcio fatto proprio da un Decreto confuso e spesso poco comprensibile. Da Roma mi aspetto piuttosto di sapere cosa si pensa di fare per i bambini, visto che ancora non si sono pronunciati su nidi e centri estivi, mentre i genitori presto torneranno al lavoro. Mi aspetto regole e soldi per il trasposto pubblico, visto che finora sono state proposte solo linee guida inapplicabili senza paralizzare il Paese. Ora è il momento della responsabilità, mi aspetto che ciascuno faccia il suo dovere fino in fondo. E ce la faremo”.