Coronavirus: Fiocchi (Fdi), 'Germania e Francia riflettano su peso Italia in Ue'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Mark Rutte, premier olandese, rispondendo nei giorni scorsi ad un connazionale camionista, lo ha tranquillizzato dicendogli che l’Italia non riceverà nessun aiuto monetario a fondo perduto. L’Olanda si comporta come altre Nazioni europee che, negli stessi momenti in cui fanno dumping fiscale, si dimostrano intransigenti contro le ipotesi di strumenti comuni di debito europei per mitigare l’impatto della profonda crisi economica alle porte". Lo afferma Pietro Fiocchi, europarlamentare di Fratelli d’Italia-Ecr.

"Questa -aggiunge- non è l’Europa che vogliamo, basta notare quanto basso sia attualmente l’indice di gradimento dei cittadini italiani verso l’Unione europea. Ciò dovrebbe far meditare coloro che ne fanno parte ed in particolare Germania e Francia, in quanto se è pur vero che l’Italia conta sull’Europa, la stessa cosa farebbe senza il nostro Paese soprattutto dopo la Brexit?"