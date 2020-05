Coronavirus: Taverna, 'non è tempo di picconare ma di costruire'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Domani inizia la Fase 2, con cui gradualmente ci porteremo fuori da una triste pagina della nostra storia. Probabilmente c’era la convinzione che si ritornasse alla normalità, a dire il vero era l’auspicio di tutti. Ma purtroppo ancora di normalità non possiamo parlare. Sono morte quasi 29.000 persone -14.000 solo in Lombardia- e più di 209.000 sono i contagiati. Muoiono ancora centinaia di persone ogni giorno. Bisogna essere sinceri. Questo non è un gioco a chi la spara più grossa. Qui non stiamo lavorando per il consenso, ma per salvare la vita dei cittadini, per salvare le sorti del nostro Paese". Lo scrive in un post su Facebook la senatrice M5S Paola Taverna, vicepresidente del Senato.

"Dispiace constatare -aggiunge- che c’è chi continua a soffiare sul malcontento e a trascinarci in una dannosa spirale propagandistica per perseguire solo il proprio tornaconto. Questo non è il tempo di picconare, ma di costruire. Il nostro governo sta gestendo questa situazione straordinariamente complessa e unica con la massima trasparenza e collegialità. E noi chiediamo a tutti di procedere uniti, con spirito di 'leale collaborazione'. Esiste un solo nemico! Il nostro dovere è sconfiggerlo, stando dalla stessa parte”.