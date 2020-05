Sicilia: scintille all'Ars, Miccichè sbotta 'basta con 'marchette', mi sono rotto...' (2)

(Adnkronos) - Immediata la replica del numero uno di Sala d’Ercole. "Ha fatto un intervento a cui devo rispondere – ha detto Micciché – perché non ho detto nulla che possa indignare. In questa finanziaria abbiamo inserito 50 milioni per sistemare immobili regionali, si potrebbe fare con questi fondi, senza considerate che ci sono 150 strutture in Sicilia che devono essere ultimate. Ripeto da giorni che da lunedì ci sarà una nuova finanziaria in cui inserire tutto quello che non può essere contenuto in questa manovra, di cui sono veramente stanco e che è stata fatta per dare risposte dopo l’emergenza Covid. Non do più la parola a nessuno sino alla fine. Adesso si vota e si chiude con la manovra".