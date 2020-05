Coronavirus: Licata, tributi azzerati per sostenere commercianti e artigiani

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - Tributi azzerati a Licata (Agrigento) per sostenere commercianti e artigiani "in questo difficilissimo momento". Lo ha decisao il sindaco Pino Galanti che ha illustrato i provvedimenti appena adottati. "L’Amministrazione Comunale di Licata è attivissima nel sostegno a chi, dopo due mesi di chiusura provocata dal Coronavirus, è letteralmente in ginocchio, ma vuole ripartire", si legge in una nota.

“Abbiamo varato – annuncia il sindaco Pino Galanti –, anche in seguito al confronto con le categorie produttive, un pacchetto di aiuti alle aziende della nostra città. Ma questo è solo l’inizio. Stiamo studiando anche alcune altre misure utili alla ripresa dell’economia cittadina”.