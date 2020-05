Coronavirus: Bellanova, 'professionalità donne non è questione d'immagine'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Ribaltare i codici è il lavoro che ci aspetta. Discutiamo di questo e lasciamo perdere golfini e capelli. Sono un’ottima feroce arma di distrazione di massa che ha fatto migliaia di vittime. E che innanzitutto le donne dovrebbero mettere al bando. Tutto possiamo fare tranne che legittimarla. Tutto possiamo permetterci tranne che distrarci". Lo scrive la ministra Teresa Bellanova su Il Riformista.

Partendo dalle critiche social alla giornalista di Rai3, Giovanna Botteri, 'colpevole' di non truccarsi la ministra Iv osserva: "L’autorevolezza e l’autorità delle donne, la qualità, il rigore umano e professionale, l’impegno, non sono una questione d’immagine. Niente a che fare con taglio dei capelli, abito indossato, tacco 12 o raso terra. E’ accaduto anche a me. E ho detto la stessa cosa: non perdiamo tempo con il mio vestito, ci sono cose più serie a cui pensare e se non si è capaci di farlo non è un problema mio".

Bellanova cita anche "Susi Ronchi, giornalista, presidente del Corecom Sardegna" che ha osservato come in un questa pandemia, le donne "rischiano di tornare indietro di oltre 70 anni". Commenta Bellanova: "Credo che le due cose si tengano più di quanto non siamo disposti a vedere e che richiedano, qui ed ora, un di più di discussione e confronto pubblici".