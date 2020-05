Coronavirus: Pd, 'accesso fondo garanzia anche a agenti assicurazione'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Gli agenti di assicurazione non sono diretta espressione delle Compagnie di assicurazione ma organizzano in forma di impresa autonoma sul territorio la loro attività di rappresentanza delle stesse. Inoltre le agenzie sono sempre imprese di piccola o piccolissima dimensione che hanno subito conseguenze pesantissime da questa fase di emergenza. A tal proposito chiediamo, con apposito emendamento, che venga garantito agli agenti di assicurazione l'accesso al fondo di garanzia". E' quanto si legge in una nota dei parlamentari del Partito Democratico, Alessia Rotta, Umberto Buratti e Mario Morgoni che stanno presentando un emendamento al testo del decreto attualmente in corso di conversione alla Camera dei Deputati.

"Gli agenti professionisti di assicurazione - ricordano i parlamentari del Pd - non possono usufruire dei benefici previsti dal decreto liquidità per il finanziamento alle imprese in relazione alla emergenza Covid. Infatti, secondo i requisiti attualmente vigenti per l’ accesso al fondo di garanzia per PMI e professionisti , essendo gli agenti di assicurazione assimilati ai colossi assicurativi rappresentati dalle Compagnie (sezione K attività finanziaria e assicurativa ) agenti e agenzie ne risultano esclusi".