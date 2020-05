Pannella: Gozi, 'un amico e un visionario, Ue ha ancora bisogno sue idee'

Querelle Arcuri-giornalista Report su export dispositivi medicali

Milano, 2 mag. (askanews) - Il botta e risposta andato in streaming tra una giornalista di Report e il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nella conferenza stampa alla Protezione civile. Il tema è lo stop e il via libera dati ad alcune esportazioni di dispositivi medici in piena Fase 1. Si cita Medtronic, una azienda statunitense che si occupa di tecnologie biomediche.