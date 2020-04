Milano: servizi in 15 minuti, progetti pilota a Lazzaretto e Isola

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - I quartieri Lazzaretto e Isola saranno i progetti pilota per i la Milano dei servizi in quindici minuti a piedi dalla propria abitazione. Lo fa sapere il Comune che ha iniziato a riprogettare la sua mobilità. Ieri, è partita da corso Venezia la tracciatura dei 35 chilometri di nuove piste ciclabili che arriveranno progressivamente in città in estate ed entro la fine dell’anno.

Nei due quartieri pilota, "attraverso interventi di temporanea pedonalizzazione di alcune strade, allargamento dei marciapiedi, istituzione di zone 30, connessioni con le piste ciclabili esistenti, posa di dehor, si libererà spazio pubblico prezioso da dedicare alla vita all’aperto di grandi e bambini", spiega il Comune.

In particolare, al Lazzaretto saranno temporaneamente pedonalizzate via Lecco, largo Bellintani e via Benedetto Marcello, creando connessioni ciclopedonali con la futura ciclabile di corso Buenos Aires, il percorso lungo i Bastioni e la pista in segnaletica di viale Tunisia. All'Isola il cuore dell'intervento sarà via Toce, che verrà pedonalizzata e trasformata in una playstreet per il gioco dei bambini in connessione con le aree verdi di fronte alla scuola e quelle del giardino Bruno Munari.