Sicilia: in finanziaria 900mila euro per ex pip ospedale Civico Palermo

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - L’Assemblea regionale siciliana ieri sera ha approvato una norma della legge di stabilità, promossa dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, che stanzia 900 mila euro per gli ex pip - tra portieri, addetti alla sanificazione straordinaria, personale impegnato in servizi ausiliari e in attività amministrative - che lavorano nell'azienda ospedaliera Arnas Civico - Di Cristina di Palermo. Si tratta di circa 230 lavoratori che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno visto aumentare l’orario di lavoro da 30 a 36 ore settimanali. "Nell’ambito delle misure di potenziamento dei presidi sanitari connessi alla gestione dell’emergenza Coronavirus - commenta Savona - abbiamo voluto dare una giusta ricompensa al personale occupato fin dal primo momento in una serie di mansioni necessarie a fronteggiare l’epidemia".