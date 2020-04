Coronavirus: Conte, 'con nuovo dl respiro a Paese, rapida erogazione risorse'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - "Saranno anche individuate nuove e specifiche cause di esclusione per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, prevedendo anche modifiche ai parametri attualmente in vigore, per tenere conto degli effetti straordinari dell’emergenza. Daremo anche un riconoscimento. Cercheremo di fare in modo che questo riconoscimento sia significativo per le province più colpite dal Covid19", annuncia.

"Al fine poi di assicurare alle imprese e ai professionisti la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, saranno sbloccati 12 miliardi di euro - sottolinea Conte - attraverso anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti in favore di Regioni, Province, città metropolitane, Comuni ed enti del Servizio Sanitario nazionale".

"Tra gli interventi di supporto ai settori produttivi più colpiti dall’emergenza, è allo studio uno schema di finanziamento a fondo perduto per le piccole imprese, che potrà essere legato alla perdita di fatturato. Per le PMI al di sopra di una certa soglia sono poi allo studio interventi volti ad assorbire parzialmente le perdite, con capitale pubblico che possa trasformarsi in sostegno a fondo perduto attraverso erogazioni di liquidità o schemi di agevolazione fiscale. Complessivamente, destineremo a questi interventi circa 15 miliardi", snocciola i numeri il premier.