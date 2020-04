Coronavirus: Mirabelli, 'aggredito a sorpresa, tra leghisti troppa tensione'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Finito a terra per una spinta, davanti alla buvette. La 'vittima' è Franco Mirabelli, senatore Pd e vicepresidente del gruppo dem a palazzo Madama, che racconta così all'Adnkronos quanto accaduto: "Stavo parlando con Centinaio, con cui siamo amici e corregionali. Centinaio si stava lamentando di alcune uscite sui social, soprattutto di 5 stelle, nei confronti della Lega. Stavamo commentando insieme la cosa quando è arrivato questo figuro che ha detto a Centinaio che non doveva perdere tempo con gli asini e senza neanche una parola, sono stato buttato a terra".

Poi vi siete chiariti? "Che vuoi chiarire con uno, un senatore che peraltro neanche conosco, con cui non ho mai parlato in vita mia, che arriva e ti da uno spintone. Che vuoi spiegare? Per me comunque, l'episodio è chiuso. Ma credo che il gruppo dirigente della Lega dovrebbe preoccuparsi, vedo una tensione altissima tra i senatori leghisti, c'è un clima davvero molto teso".