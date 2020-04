Coronavirus: Conte, 'no a atteggiamento ondivago su chiusure e aperture'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Se ci sono i primi segnali positivi e non possiamo permettere che i sacrifici compiuti dai cittadini risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera, difendendo le scelte compiute dal governo sulla fase due.

"Qualsiasi atteggiamento ondivago dal 'chiudiamo tutto' a 'apriamo tutto' rischierebbe di compromettere gli sforzi fatti - rimarca - A costo di essere impopolare, devo dire che il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Ci piacerebbe, ma dobbiamo avere consapevolezza che il virus sta continuando a circolare".