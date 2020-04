Coronavirus: Conte, 'decisioni prese su base fondamento scientifico'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Direi che l'imperativo categorico per un governo chiamato ad affrontare una sfida così complessa, come proteggere la vita dei cittadini di fronte a una minaccia cosi concreta e letale, è quello di porre a fondamento della proprie decisioni non le opinioni, ma le raccomandazioni -frutto di meditate ricerche e riflessioni-di qualificati esponenti del mondo scientifico". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera.