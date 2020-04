Coronavirus: Salvini, 'a Conte chiediamo un piano, venga qui in Senato e spieghi '**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Invece di andare a nanna come tutti gli altri, i senatori della Lega staranno nel luogo di lavoro finché il governo non darà tempi certi su cassa integrazioni, sui 600 euro... dopo 50 giorni chiusi in casa non bastano più le parole del presidente del Consiglio". Lo dice in diretta Fb dall'aula del Senato, Matteo Salvini. "Non chiediamo miracoli ma un piano: tempi e garanzie. Chiediamo che Conte venga in aula e spieghi come si potrà lavorare in sicurezza".