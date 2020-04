Coronavirus: Tajani, 'dopo crisi bisogna trovare governo più credibile'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Salviamo vite umane, rimettiamo in sesto l'economia e poi bisognerà trovare un governo più credibile in grado di guidare il rilancio dell'economia. Non tutta l'Italia è uguale, le regioni del sud che hanno contagi zero devono ripartire. Jole Santelli si sta dimostrando molto capace, è stata citata dal Ny Times per la sua ottima gestione". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di Stasera Italia.