Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia dati in costante miglioramento'

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati sanitari odierni legati al coronavirus.

"Su oltre 14.000 tamponi effettuati – ha aggiunto - solo 786 (il 5,4%) hanno rivelato un esito positivo. Il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti che in terapia intensiva è in continua diminuzione. Rimane la ferita legata ai decessi, la cui crescita sta però progressivamente rallentando. Le nostre azioni non si fermeranno fino a che il numero dei nostri concittadini malati di Covid-19 che perdono la vita non sarà totalmente azzerato".

In Lombardia si sta lavorando al "rafforzamento dell'attività sanitaria domiciliare attraverso l'utilizzo della telemedicina, del tele-monitoraggio e di un piano di sorveglianza che serve a tenere sotto controllo la diffusione del virus nella fase 2. Il miglioramento dei dati, che nei giorni di sta consolidando – ha concluso- ci permette di guardare con positività al futuro, senza abbassare la guarda, bensì mettendo in campo azioni mirate verso una nuova normalità".