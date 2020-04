Coronavirus: in provincia Milano 284 nuovi casi, in città 86

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Sono oltre 19mila i contagiati al covid19 in provincia di Milano, 284 in più rispetto a ieri, quando erano stati +278 in più. I positivi al virus in città sono 86, ieri erano aumentati di 149 unità. Milano resta la provincia con il maggior numero di nuovi casi in tutta la Lombardia, secondo i dati della Regione.